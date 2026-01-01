Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Um domínio .pm é ideal para empresas em São Pedro e Miquelão ou para ser usado como uma estratégia inteligente de otimização de domínio.

.pm
O que é um domínio .pm?

Originalmente o código de país para São Pedro e Miquelão, o domínio .pm agora está disponível para uso mundial.
É comumente usado como um truque inteligente de domínio ou abreviação – especialmente para sites relacionados a gerenciamento de projetos, eventos pós-meridiem ou marca pessoal.
Um domínio .pm ajuda você a se destacar em um mundo repleto de sites .com e .net. É curto e distinto, o que significa que seu endereço na web tem mais chances de ser lembrado, digitado corretamente e visitado novamente.
Além disso, é uma opção versátil para gerentes de projeto, marcas com foco no período da tarde ou qualquer pessoa que queira um domínio com aparência moderna, relevante e impactante. Sem restrições regionais, está disponível para indivíduos, empresas e organizações do mundo todo.
Garanta seu domínio .pm hoje mesmo e dê à sua marca um endereço web moderno e memorável.
