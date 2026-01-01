Destaque sua marca com um domínio .pm
R$ 54,99 /1º ano
Um domínio .pm é ideal para empresas em São Pedro e Miquelão ou para ser usado como uma estratégia inteligente de otimização de domínio.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que é um domínio .pm?
Originalmente o código de país para São Pedro e Miquelão, o domínio .pm agora está disponível para uso mundial.
É comumente usado como um truque inteligente de domínio ou abreviação – especialmente para sites relacionados a gerenciamento de projetos, eventos pós-meridiem ou marca pessoal.
Por que usar um domínio .pm?
Um domínio .pm ajuda você a se destacar em um mundo repleto de sites .com e .net. É curto e distinto, o que significa que seu endereço na web tem mais chances de ser lembrado, digitado corretamente e visitado novamente.
Além disso, é uma opção versátil para gerentes de projeto, marcas com foco no período da tarde ou qualquer pessoa que queira um domínio com aparência moderna, relevante e impactante. Sem restrições regionais, está disponível para indivíduos, empresas e organizações do mundo todo.
Garanta seu domínio .pm hoje mesmo e dê à sua marca um endereço web moderno e memorável.