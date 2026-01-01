O que é o domínio .pt?

.pt é o domínio de código de país de Portugal, o país mais antigo de toda a Europa. Outrora uma potência naval, o idioma oficial de Portugal é falado por mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo.

Registre um domínio .pt e informe aos seus clientes que o seu site é destinado a qualquer pessoa que fale português, independentemente de onde viva.