O que é o domínio .pt?
.pt é o domínio de código de país de Portugal, o país mais antigo de toda a Europa. Outrora uma potência naval, o idioma oficial de Portugal é falado por mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo.
Registre um domínio .pt e informe aos seus clientes que o seu site é destinado a qualquer pessoa que fale português, independentemente de onde viva.
Por que registrar um domínio .pt?
Se você planeja criar um novo negócio ou abrir uma filial em Portugal, usar um domínio .pt permite que você estabeleça confiança com o mercado local muito mais rapidamente. Seu site também aparecerá em buscas relevantes feitas em Portugal, o que significa mais leads qualificados.
Além disso, proteger seu domínio .pt impede que especuladores e hackers o registrem. Isso garante que os usuários sejam sempre direcionados para seu site oficial, em vez de um impostor malicioso.