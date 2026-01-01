Seu sonho em Los Angeles começa com um domínio .la
A extensão .la é o seu passaporte para a capital mundial do entretenimento.
Atraia mais visitantes para o seu site com um domínio .la.
Dos estúdios de cinema de Hollywood à histórica Calçada da Fama, Los Angeles é o lugar onde os sonhos se tornam realidade e as estrelas nascem. Se você quer se destacar na indústria do entretenimento, nenhum domínio transmite uma conexão com Los Angeles como .la.
Seja você um ator baseado em Los Angeles ou um blogueiro de cinema focado em Hollywood, chegou a hora de estender o tapete vermelho e convidar clientes para o seu site com um domínio .la.
Por que comprar um domínio .la?
Los Angeles é a segunda cidade mais populosa dos EUA, com mais de 3,8 milhões de habitantes. Mas também abrange uma área total de aproximadamente 502 milhas quadradas (cerca de 1.300 km²). Portanto, se você deseja divulgar sua empresa em todos os cantos da cidade, precisa de uma presença online sólida.
Ao usar um domínio .la, os moradores de Los Angeles reconhecerão imediatamente que seu site é relevante para eles. Além disso, você achará mais fácil atrair turistas que procuram empresas locais "nas proximidades".