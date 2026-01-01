Prepare seu projeto para o futuro.

Com o número crescente de sites, um domínio .website ajuda você a se destacar e melhora sua visibilidade nos mecanismos de busca. É uma opção moderna que funciona para tudo o que você deseja compartilhar online.

Se o nome que você prefere já estiver registrado em domínios como .com, .net ou outras extensões tradicionais, .website é uma ótima alternativa.