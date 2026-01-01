O que é um domínio .mba?

A extensão .mba é um domínio de nível superior criado para profissionais que concluíram um MBA (Master of Business Administration) e para as instituições e redes que os apoiam. É ideal para destacar conquistas, promover escolas de negócios ou compartilhar conteúdo de liderança intelectual.

Seja para criar uma consultoria, lançar uma marca pessoal ou representar um programa universitário, o domínio .mba confere foco e autoridade instantâneos à sua área de atuação.

Coloque sua formação em prática online. Registre seu domínio .mba hoje mesmo e lidere com impacto.