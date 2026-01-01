Dê destaque às credenciais da sua empresa com um domínio .mba.
R$ 246,99ECONOMIZE 73%R$ 65,99 /1º ano
Um espaço dedicado a graduados, programas e profissionais do mundo dos negócios.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Por que registrar um domínio .mba?
Crie uma presença online profissional e refinada que destaque sua experiência.
- Apresente suas qualificações – mostre aos visitantes que você possui ou oferece uma perspectiva de nível MBA.
- Construa uma marca profissional – use um domínio que transmita liderança, credibilidade e formação acadêmica.
- Alcance clientes, empregadores ou alunos com um nome de domínio claro e direcionado.
- Perfeito para portfólios pessoais, programas de MBA, redes de ex-alunos ou blogs de negócios.
O que é um domínio .mba?
A extensão .mba é um domínio de nível superior criado para profissionais que concluíram um MBA (Master of Business Administration) e para as instituições e redes que os apoiam. É ideal para destacar conquistas, promover escolas de negócios ou compartilhar conteúdo de liderança intelectual.
Seja para criar uma consultoria, lançar uma marca pessoal ou representar um programa universitário, o domínio .mba confere foco e autoridade instantâneos à sua área de atuação.
Coloque sua formação em prática online. Registre seu domínio .mba hoje mesmo e lidere com impacto.
Informações de domínio para .mba
TLD
.mba
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09