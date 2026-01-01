Reúna suas tropas

O domínio .army é ideal para qualquer comunidade que valorize disciplina, trabalho em equipe ou lealdade. É perfeito para organizações de veteranos, programas de condicionamento físico, jogos online, comunidades de fãs, marcas de streetwear ou movimentos com uma causa.

É também perfeito para campanhas de marketing ou plataformas que se referem aos seus seguidores como um "exército" – ajudando a construir um forte senso de pertencimento e identidade.