Por que registrar um domínio .team?

Um domínio .team ajuda seu grupo a se destacar e, ao mesmo tempo, manter a conexão entre as pessoas. Ele constrói credibilidade, cria um senso de união e informa aos visitantes exatamente o que esperar: um coletivo por trás do conteúdo ou dos serviços.

É também uma excelente opção para portais internos, microsites de recrutamento ou iniciativas de integração de equipes dentro das empresas. E, como é aberto a todos, não há restrições quanto à forma como você o utiliza.

Tem uma equipe que merece destaque? Registre seu domínio .team hoje mesmo e coloque seu grupo no mapa.