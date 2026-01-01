Reúna sua equipe com um domínio .team
Um domínio .team é ideal para grupos esportivos, empresas ou projetos que desejam promover a colaboração e o compartilhamento de informações.
Seu site, sua equipe, do seu jeito.
A extensão .team é ótima para organizações esportivas, departamentos comerciais, agências, grupos de projetos, equipes de e-sports e até mesmo famílias ou comunidades de fãs.
Se o seu projeto envolve colaboração, valores compartilhados ou esforço em grupo, um domínio .team deixa claro que vocês estão trabalhando como uma equipe.
Por que registrar um domínio .team?
Um domínio .team ajuda seu grupo a se destacar e, ao mesmo tempo, manter a conexão entre as pessoas. Ele constrói credibilidade, cria um senso de união e informa aos visitantes exatamente o que esperar: um coletivo por trás do conteúdo ou dos serviços.
É também uma excelente opção para portais internos, microsites de recrutamento ou iniciativas de integração de equipes dentro das empresas. E, como é aberto a todos, não há restrições quanto à forma como você o utiliza.
Tem uma equipe que merece destaque? Registre seu domínio .team hoje mesmo e coloque seu grupo no mapa.