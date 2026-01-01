O que é um domínio .archi?

Um domínio .archi é um domínio de nível superior criado especificamente para arquitetos e organizações relacionadas à arquitetura. É ideal para profissionais autônomos, escritórios de design, instituições de ensino e associações que buscam um domínio que reflita sua área de atuação.

Esta extensão dá mais significado ao seu site, melhora a memorização e reforça a sua ligação ao mundo da arquitetura. É um forte sinal de que o seu trabalho é ponderado, estruturado e construído com um propósito.

Torne sua presença digital tão intencional quanto seus designs.