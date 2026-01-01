Concevez votre espace en ligne avec un domaine .archi

Un domaine .archi vous permet de mettre votre travail d'architecture en avant.

.archi
Pourquoi choisir un domaine .archi ?

Alignez votre identité numérique avec le monde de l'architecture dès le premier clic.
  • Mettez en valeur votre expertise avec un nom de domaine qui reflète votre profession.
  • Aidez vos clients, collaborateurs et pairs à comprendre instantanément le sujet de votre site.
  • Démarquez-vous avec un nom de domaine qui valorise votre travail et renforce votre professionnalisme.
  • Utilisez-le pour vos portfolios, sites web d'entreprise, revues de design ou plateformes éducatives.
Qu'est-ce qu'un domaine .archi ?

Un domaine .archi est un domaine de premier niveau créé spécifiquement pour les architectes et les organisations liées à l'architecture. Il est idéal pour les professionnels indépendants, les agences de design, les établissements d'enseignement et les associations qui recherchent un domaine reflétant leur métier.
Cette extension enrichit votre site, le rend plus mémorable et renforce votre lien avec le monde de l'architecture. Elle témoigne du caractère réfléchi, structuré et intentionnel de votre travail.
Soignez votre présence numérique autant que vos créations.
Informations de domaine pour .archi

TLD
.archi
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15

