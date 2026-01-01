.archi ডোমেইন দিয়ে অনলাইনে আপনার স্থান ডিজাইন করুন

৳  14,719.0088% সাশ্রয়
৳  1,839.00 /১ম বছর

একটি .archi ডোমেইন আপনার স্থাপত্যের কাজকে সামনে এবং কেন্দ্রে রাখতে সাহায্য করে।

.archi
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

কেন .archi ডোমেইন বেছে নেবেন?

প্রথম ক্লিক থেকেই আপনার ডিজিটাল পরিচয়কে স্থাপত্য জগতের সাথে সারিবদ্ধ করুন।
  • আপনার পেশা প্রতিফলিত করে এমন একটি ডোমেন ব্যবহার করে আপনার দক্ষতা প্রদর্শন করুন।
  • ক্লায়েন্ট, সহযোগী বা সহকর্মীদের তাৎক্ষণিকভাবে আপনার সাইট কী তা বুঝতে সাহায্য করুন।
  • আপনার কাজে পেশাদারিত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা যোগ করে এমন একটি ডোমেন ব্যবহার করে নিজেকে আলাদা করুন।
  • পোর্টফোলিও, দৃঢ় ওয়েবসাইট, ডিজাইন জার্নাল বা শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্মের জন্য এটি ব্যবহার করুন।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.archi ডোমেইন কী?

.archi ডোমেইন হল একটি শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন যা বিশেষভাবে স্থপতি এবং স্থাপত্য-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি ব্যক্তিগত পেশাদার, ডিজাইন স্টুডিও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমিতিগুলির জন্য আদর্শ যারা তাদের নৈপুণ্য প্রতিফলিত করে এমন একটি ডোমেইন খুঁজছেন।
এই এক্সটেনশনটি আপনার সাইটকে আরও অর্থবহ করে, স্মরণীয়তা উন্নত করে এবং স্থাপত্য জগতের সাথে আপনার সংযোগকে শক্তিশালী করে। এটি একটি শক্তিশালী সংকেত যে আপনার কাজটি চিন্তাশীল, কাঠামোগত এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরি।
আপনার ডিজিটাল উপস্থিতিকে আপনার ডিজাইনের মতোই ইচ্ছাকৃত করে তুলুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.archi এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.archi
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

আরও দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।