বিনামূল্যে পরিষেবা বা কন্টেন্ট অফার করছেন? একটি .gratis ডোমেইন আপনার মূল্য স্পষ্ট করে।

.gratis
কেন একটি .gratis ডোমেইন বেছে নেবেন?

"ফ্রি" লেখা একটি ডোমেন ব্যবহার করে আস্থা তৈরি করুন এবং ক্লিক বাড়ান - একেবারে শুরুতেই।
  • বিনামূল্যে পরিষেবা, সরঞ্জাম বা সামগ্রী অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছান।
  • রূপান্তরের হার বৃদ্ধি করুন - শূন্য-মূল্যের সংকেত দেয় এমন একটি ডোমেন দিয়ে অবিলম্বে প্রত্যাশা সেট করুন।
  • একটি অনন্য, স্মরণীয় এক্সটেনশন ব্যবহার করুন যা জেনেরিক ডোমেন থেকে আলাদা।
  • ফ্রিমিয়াম সরঞ্জাম, উপহার, ট্রায়াল অফার, ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম এবং আরও অনেক কিছুর জন্য আদর্শ।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.gratis ডোমেইন কী?

.gratis এক্সটেনশনটি একটি শীর্ষ-স্তরের ডোমেন যা স্প্যানিশ এবং ল্যাটিন শব্দ "বিনামূল্যে" এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি এমন ওয়েবসাইটগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা বিনামূল্যে সামগ্রী, পরিষেবা বা পণ্য সরবরাহ করে - সম্পূর্ণরূপে বা ফ্রিমিয়াম মডেলের অংশ হিসাবে।
স্রষ্টা, SaaS টুল, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, বিপণনকারী এবং শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত, এই এক্সটেনশনটি ক্লিক-থ্রু রেট বাড়ানোর সাথে সাথে স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাস তৈরি করতে সাহায্য করে। .gratis এর মাধ্যমে, আপনার ডোমেনটি পিচের অংশ হয়ে ওঠে।
উদারতাকে আপনার ব্র্যান্ড করুন। আজই আপনার .gratis ডোমেইন নিবন্ধন করুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.gratis এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.gratis
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

