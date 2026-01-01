Offrez plus, facturez moins avec un domaine .gratis
CHF 21.79ÉCONOMISEZ 30 %CHF 15.29 /1ère année
Vous proposez des services ou du contenu gratuits ? Un domaine .gratis met clairement en valeur votre proposition.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Pourquoi choisir un domaine .gratis ?
Instaurez la confiance et générez des clics avec un nom de domaine qui affiche clairement « gratuit » dès le départ.
- Touchez les personnes qui recherchent activement des services, des outils ou du contenu gratuits.
- Améliorez vos taux de conversion : annoncez clairement la gratuité dès le départ grâce à un domaine qui la met en avant.
- Utilisez une extension unique et mémorable qui se démarque des domaines génériques.
- Idéal pour les outils freemium, les cadeaux, les offres d'essai, les plateformes open source, et bien plus encore.
Qu'est-ce qu'un domaine .gratis ?
L’extension .gratis est un domaine de premier niveau basé sur le mot espagnol et latin signifiant « gratuit ». Elle est conçue pour les sites web qui fournissent du contenu, des services ou des produits gratuitement, que ce soit intégralement ou dans le cadre d’un modèle freemium.
Idéale pour les créateurs, les outils SaaS, les associations, les spécialistes du marketing et les enseignants, cette extension renforce la transparence et la confiance tout en augmentant les taux de clics. Avec .gratis, votre nom de domaine devient un atout majeur.
Faites de la générosité votre marque de fabrique. Enregistrez votre domaine .gratis dès aujourd'hui.
Informations de domaine pour .gratis
TLD
.gratis
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15