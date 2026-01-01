Qu'est-ce qu'un domaine .gratis ?

L’extension .gratis est un domaine de premier niveau basé sur le mot espagnol et latin signifiant « gratuit ». Elle est conçue pour les sites web qui fournissent du contenu, des services ou des produits gratuitement, que ce soit intégralement ou dans le cadre d’un modèle freemium.

Idéale pour les créateurs, les outils SaaS, les associations, les spécialistes du marketing et les enseignants, cette extension renforce la transparence et la confiance tout en augmentant les taux de clics. Avec .gratis, votre nom de domaine devient un atout majeur.

Faites de la générosité votre marque de fabrique. Enregistrez votre domaine .gratis dès aujourd'hui.