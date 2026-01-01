Financez votre mission avec un domaine .fund
CHF 66.89ÉCONOMISEZ 88 %CHF 8.09 /1ère année
Un domaine .fund est conçu pour lever des fonds, gérer des investissements ou gérer une organisation à but non lucratif.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Qu'est-ce qu'un domaine .fund ?
Un domaine .fund est conçu pour toute personne travaillant avec des ressources, financières ou autres. C'est une adresse web claire et pertinente pour les organismes sans but lucratif, les sociétés d'investissement, les campagnes de collecte de fonds ou les programmes de subventions.
Si votre objectif est d'avoir un impact, d'aider les autres à contribuer ou de gérer la croissance avec intégrité, un domaine .fund donne le ton juste à votre public.
Pourquoi choisir un domaine .fund ?
Un domaine .fund peut vous aider à toucher un public plus large.
- Que ce soit dans le domaine de la finance ou de la philanthropie, .fund met en évidence votre mission.
- Il renforce la confiance des donateurs et des partenaires.
- Il vous permet de réserver le nom que vous souhaitez sans ajouter de caractères supplémentaires ni de tirets.
Quel que soit votre projet, un domaine .fund vous aidera à entrer en contact avec les bonnes personnes.
Enregistrez votre domaine .fund dès aujourd'hui.
Informations de domaine pour .fund
TLD
.fund
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15