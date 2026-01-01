Augmentez votre impact avec un domaine .green
Un domaine audacieux pour les entreprises, les projets et les idées qui placent la planète au premier plan.
Pourquoi enregistrer un domaine .green ?
Alignez votre présence web sur la durabilité, l'innovation et le sens du but.
- Affirmez votre engagement environnemental dès le départ.
- Ciblez un public partageant vos valeurs : attirez les utilisateurs sensibles au développement durable et aux marques éco-responsables.
- Utilisez un nom de domaine qui raconte votre histoire avant même qu'un visiteur ne clique.
- Idéal pour les marques éco-responsables, les technologies vertes, les associations, les blogs et les campagnes.
Qu'est-ce qu'un domaine .green ?
L’extension .green est un domaine de premier niveau destiné aux particuliers, entreprises et organisations œuvrant pour le développement durable, la conservation et l’environnement. Elle est largement utilisée par les entreprises vertes, les initiatives climatiques, les blogs environnementaux et les plateformes de produits écologiques.
Cette extension de domaine renforce vos valeurs et amplifie votre message. Avec .green, votre site devient un symbole clair de votre engagement environnemental, vous aidant ainsi à attirer le public cible et à instaurer un climat de confiance.
Informations de domaine pour .green
TLD
.green
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
IDN est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15