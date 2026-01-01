Qu'est-ce qu'un domaine .green ?

L’extension .green est un domaine de premier niveau destiné aux particuliers, entreprises et organisations œuvrant pour le développement durable, la conservation et l’environnement. Elle est largement utilisée par les entreprises vertes, les initiatives climatiques, les blogs environnementaux et les plateformes de produits écologiques.

Cette extension de domaine renforce vos valeurs et amplifie votre message. Avec .green, votre site devient un symbole clair de votre engagement environnemental, vous aidant ainsi à attirer le public cible et à instaurer un climat de confiance.

Prêt à faire forte impression ? Enregistrez votre domaine .green dès aujourd’hui et laissez vos valeurs guider vos actions.