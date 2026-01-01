Affirmez votre identité indonésienne avec un domaine .id

Trouvez le domaine .id idéal pour votre entreprise indonésienne.

Que signifie un domaine .id ?

En tant que domaine de premier niveau national (ccTLD) de l'Indonésie, .id vous ouvre les portes de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est. Avec plus de 200 millions d'utilisateurs d'Internet enregistrés, ce pays insulaire offre des opportunités exceptionnelles à tous les types d'entreprises.
Ne laissez pas vos concurrents vous devancer sur cet immense marché : enregistrez dès aujourd’hui votre nom de domaine .id spécifique à votre marque et commencez à faire sensation au sein de la communauté indonésienne.
Pourquoi enregistrer un domaine .id ?

  • Établissez une présence de confiance en Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.
  • Ouvert à tous, ce service est accessible aux entreprises locales et internationales.
  • Connectez-vous avec plus de 200 millions d'internautes et accédez à un marché en pleine expansion.
  • Améliorez votre visibilité dans les résultats de recherche indonésiens grâce à un nom de domaine spécifique au pays.
