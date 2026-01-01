Entrez dans le monde de l'e-commerce avec un nom de domaine .store

CHF  44.29ÉCONOMISEZ 98 %
CHF  0.79 /1ère année

Développez votre .store en ligne et devenez une entreprise en plein essor

.store
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Un nom de domaine en .store gratuit pendant 12 mois avec le plan Business.

Free .store domain

Pourquoi choisir un nom de domaine .store ?

Bien qu’encore relativement nouveau, un nom de domaine .store connaît déjà une demande croissante. Il établit immédiatement l’objectif de votre site web et montre que vous êtes ici pour vendre d’excellents produits, attirer plus de clients et développer votre entreprise.
.store domain

Obtenez plus de ventes en ligne avec un nom de domaine .store

Il s’agit d’une extension de nom de domaine parfaite pour les entreprises et les sites Web de toutes tailles, que vous soyez une marque déjà établie ou une nouvelle entreprise qui ne fait que commencer son parcours d'e-commerce aujourd’hui.
.store domain

Explore the possibilities from our TLD list

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.tech

.academy

.actor

.ae

.ag

Voir plus

FAQ sur le nom de domaine .store

Réponses aux questions fréquemment posées sur les noms de domaine .store.

À quoi servent les noms de domaine .store ?

Est-ce que .store est une bonne extension ?

Pourquoi les noms de domaine .store sont-ils chers ?

Comment enregistrer mon nom de domaine .store auprès de Hostinger ?

Que dois-je faire si le nom de domaine .store que je souhaite est déjà enregistré ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.