Que signifie un domaine .cards ?

Un domaine .cards est un domaine de premier niveau conçu pour les sites web dont le thème central est celui des cartes, qu'elles soient physiques ou numériques. Il convient parfaitement aux créateurs de cartes de vœux, aux développeurs de jeux, aux vendeurs d'objets de collection, aux tarologues, et bien plus encore.

Avec une extension .cards, votre nom de domaine devient plus descriptif et en adéquation avec votre offre. Il apporte du contexte, renforce la confiance et incite vos visiteurs à cliquer.

Prêt à créer quelque chose d'inoubliable ? Réservez votre domaine .cards dès aujourd'hui et concrétisez vos idées.