Qu'est-ce qu'un domaine .cfd ?

Abréviation de vêtements, mode et design, .cfd est une extension de domaine incontournable pour quiconque considère les vêtements comme bien plus qu'un simple besoin humain. Ils symbolisent un statut social, une forme d'expression personnelle et reflètent notre personnalité.

Si votre passion pour la mode vous pousse à permettre à chacun d'exprimer son identité à travers ses vêtements, alors le .cfd est fait pour vous. Partagez votre passion pour la mode avec un domaine .cfd dès aujourd'hui.