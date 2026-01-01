Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
O que é um domínio .cfd?

Abreviação de vestuário, moda e design, .cfd é uma extensão de domínio indispensável para quem acredita que a roupa é mais do que uma necessidade básica. É um símbolo de status, uma forma de autoexpressão e uma extensão da nossa personalidade.
Se você quer permitir que as pessoas expressem suas identidades únicas através das roupas, então o .cfd foi feito para você. Compartilhe sua paixão por moda com um domínio .cfd hoje mesmo.
Por que escolher um domínio .cfd?

  • Um domínio indispensável para marcas de vestuário, estilistas e fabricantes de calçados.
  • Ótima ferramenta de branding para criadores de conteúdo que compartilham inspirações de looks.
  • Perfeito para marcas de cosméticos, lojas de arte vestível e fornecedores de relógios.
  • Ideal para qualquer negócio que valorize estilo pessoal e criatividade.
