O que é um domínio .lgbt?

Um domínio .lgbt foi criado para apoiar as vozes e a visibilidade da comunidade lésbica, gay, bissexual e transgênero. É um endereço web significativo para indivíduos, organizações e empresas que desejam demonstrar apoio, construir espaços seguros ou impulsionar iniciativas inclusivas.
Seja para promover uma causa, compartilhar histórias ou criar uma plataforma de conexão, o domínio .lgbt dá ao seu site um nome com propósito.
Por que registrar um domínio .lgbt?

Mostre seu apoio com um domínio .lgbt.

  • Ele sinaliza inclusão e mostra aos visitantes que seu site é acolhedor, intencional e voltado para a comunidade.
  • Ele cria espaço para expressão – é perfeito para blogs, campanhas, organizações sem fins lucrativos e conteúdo focado no orgulho LGBTQIA+.
  • Ele fortalece a visibilidade online e é especialmente eficaz para alcançar públicos que buscam recursos específicos para a comunidade LGBTQIA+.
Por ser descritivo e pouco utilizado, você pode obter o melhor nome de domínio para um espaço online único e inclusivo.
Apoie o amor com um domínio .lgbt.
