Celebre a identidade com um domínio .lgbt
R$ 510,99ECONOMIZE 87%R$ 65,99 /1º ano
Seja você um defensor, uma marca ou um indivíduo, o domínio .lgbt ajuda sua mensagem a brilhar.
O que é um domínio .lgbt?
Um domínio .lgbt foi criado para apoiar as vozes e a visibilidade da comunidade lésbica, gay, bissexual e transgênero. É um endereço web significativo para indivíduos, organizações e empresas que desejam demonstrar apoio, construir espaços seguros ou impulsionar iniciativas inclusivas.
Seja para promover uma causa, compartilhar histórias ou criar uma plataforma de conexão, o domínio .lgbt dá ao seu site um nome com propósito.
Por que registrar um domínio .lgbt?
- Ele sinaliza inclusão e mostra aos visitantes que seu site é acolhedor, intencional e voltado para a comunidade.
- Ele cria espaço para expressão – é perfeito para blogs, campanhas, organizações sem fins lucrativos e conteúdo focado no orgulho LGBTQIA+.
- Ele fortalece a visibilidade online e é especialmente eficaz para alcançar públicos que buscam recursos específicos para a comunidade LGBTQIA+.
Por ser descritivo e pouco utilizado, você pode obter o melhor nome de domínio para um espaço online único e inclusivo.
Apoie o amor com um domínio .lgbt.