O que é um domínio .lgbt?

Um domínio .lgbt foi criado para apoiar as vozes e a visibilidade da comunidade lésbica, gay, bissexual e transgênero. É um endereço web significativo para indivíduos, organizações e empresas que desejam demonstrar apoio, construir espaços seguros ou impulsionar iniciativas inclusivas.

Seja para promover uma causa, compartilhar histórias ou criar uma plataforma de conexão, o domínio .lgbt dá ao seu site um nome com propósito.