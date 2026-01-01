Decifre o código

Seja para publicar trechos de código, lançar uma plataforma de programação ou compartilhar ferramentas, um domínio .codes confere ao seu site uma identidade inteligente e objetiva que imediatamente cativa o público técnico.

Além de portfólios do GitHub e sites de documentação de API, esta extensão também é perfeita para plataformas educacionais, ferramentas internas de desenvolvimento, repositórios e comunidades construídas em torno de linguagens, frameworks ou compartilhamento de código.