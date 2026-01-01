Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Um domínio .codes é ótimo para desenvolvedores, blogs de tecnologia ou plataformas de descontos compartilharem softwares ou ofertas.

.codes
Decifre o código

Seja para publicar trechos de código, lançar uma plataforma de programação ou compartilhar ferramentas, um domínio .codes confere ao seu site uma identidade inteligente e objetiva que imediatamente cativa o público técnico.
Além de portfólios do GitHub e sites de documentação de API, esta extensão também é perfeita para plataformas educacionais, ferramentas internas de desenvolvimento, repositórios e comunidades construídas em torno de linguagens, frameworks ou compartilhamento de código.
Por que registrar um domínio .codes?

Um domínio .codes informa ao seu público exatamente o que esperar: conteúdo, ferramentas ou serviços focados em código. Ele ajuda você a se destacar de domínios genéricos de tecnologia, sendo mais descritivo e direcionado.
É curto, flexível e amplamente disponível, oferecendo mais liberdade para personalizar a identidade visual do seu projeto sem concessões.
Registre seu domínio .codes hoje mesmo e dê à sua presença tecnológica um nome em que os desenvolvedores confiam.
