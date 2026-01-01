Contactez les développeurs possédant un domaine .codes
Un domaine .codes est idéal pour les développeurs, les blogs techniques ou les plateformes de réductions qui souhaitent partager des logiciels ou des bons plans.
Déchiffrez le code
Que vous publiiez des extraits de code, lanciez une plateforme de codage ou partagiez des outils, un domaine .codes confère à votre site une identité intelligente et ciblée qui trouve immédiatement un écho auprès d'un public technique.
En plus des portfolios GitHub et des sites de documentation API, cette extension est également idéale pour les plateformes éducatives, les outils de développement internes, les dépôts et les communautés construites autour des langages, des frameworks ou du partage de code.
Pourquoi enregistrer un nom de domaine en .codes ?
Un domaine en .codes indique clairement à votre public ce qu'il peut attendre : du contenu, des outils ou des services axés sur le code. Il vous permet de vous démarquer des domaines technologiques génériques grâce à un contenu plus descriptif et ciblé.
Il est court, flexible et largement disponible, vous offrant ainsi plus de liberté pour personnaliser votre projet sans compromis.
Enregistrez votre domaine .codes dès aujourd'hui et donnez à votre présence technologique un nom auquel les développeurs font confiance.