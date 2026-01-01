Entschlüsseln Sie den Code

Egal ob Sie Code-Snippets veröffentlichen, eine Programmierplattform starten oder Tools teilen, eine .codes-Domain verleiht Ihrer Website eine intelligente, zielgerichtete Identität, die bei einem technisch versierten Publikum sofort Anklang findet.

Zusätzlich zu GitHub-Portfolios und API-Dokumentationsseiten eignet sich diese Erweiterung auch hervorragend für Bildungsplattformen, interne Entwicklertools, Repositories und Communities, die sich um Sprachen, Frameworks oder Code-Sharing drehen.