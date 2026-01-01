Präsentieren Sie Ihren Look mit einer .style-Domain
39,99 €83 % SPAREN6,99 € /im 1. Jahr
Verleihen Sie Ihrer Modemarke, Ihrem Blog oder Ihrem Portfolio im Handumdrehen Persönlichkeit.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .style-Domain?
Eine .style-Domain eignet sich perfekt für Websites, die ihre Identität zum Ausdruck bringen oder sich darauf konzentrieren, wie die Dinge aussehen und sich anfühlen.
Von Influencern und Stylisten bis hin zu Modehändlern und Content-Erstellern bietet diese Domain eine moderne, elegante Webadresse, die Ihrer kreativen Energie gerecht wird.
Warum eine .style-Domain wählen?
- Ideal für E-Commerce und Portfolios, perfekt für Shops, Blogs oder Personal Brands.
- Einfach zu merken und zu branden – ein Name, der aussagekräftig, relevant und zielgruppenfreundlich ist.
- Heben Sie sich von der Masse der .com-Domains ab. Sichern Sie sich eine Domain, die zu Ihrer Nische und Ihrer Persönlichkeit passt.
Eine .style-Domain signalisiert Ihrem Publikum, dass Sie Wert auf hohe Qualität und Ästhetik legen und zieht die richtigen Leute für Ihre Produkte an.
Sichern Sie sich Ihre .style-Domain und geben Sie Ihrer Marke die Aufmerksamkeit, die sie verdient.
Domaininformationen für .style
TLD
.style
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €