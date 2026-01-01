Die Top-Level-Domain für das, was gerade passiert

Die .today-Domain ist für Inhalte konzipiert, die sich täglich weiterentwickeln. Von Nachrichtenblogs und Trendberichten bis hin zu Kampagnen-Updates und Tagesangeboten – mit einer .today-Domain bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Informieren Sie über aktuelle Ereignisse mit einer .today-Domain, die Ihre Website-Inhalte in den Fokus rückt. Diese Top-Level-Domain (TLD) steht jedem zur Verfügung, der sie registrieren und sofort veröffentlichen möchte.