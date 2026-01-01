Seien Sie innovativ und kreativ mit einer .cx-Domain.
21,99 €14 % SPAREN18,99 € /im 1. Jahr
Gewinnen und konvertieren Sie Leads mit einer .cx-Domain. Ideal für innovative Startups, Kryptowährungsunternehmen oder Kundenerlebnisseiten.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Heben Sie sich online mit einer .cx-Domain ab.
Eine .cx-Domain ist eine länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Christmas Island – eine kleine australische Insel nahe Indonesien. Sie eignet sich daher ideal, wenn Ihre Zielgruppe dort lebt. Alternativ können .cx-Domains aber auch für deutlich vielseitigere Zwecke eingesetzt werden, beispielsweise für Kryptowährungen, Kundenerlebnisse oder Startups.
Registrieren Sie noch heute Ihre .cx-Domain und schaffen Sie eine unverwechselbare Online-Identität.
Ist .cx eine gute Domain?
Kurz gesagt: Ja. Eine .cx-Domain eignet sich hervorragend für Tech-Startups, Kreativagenturen und Personal Brands. Sie hilft Ihnen dabei, eine einprägsame und einzigartige Website-Adresse für Ihr Unternehmen zu erstellen.
Dank der hohen Verfügbarkeit haben Sie die Wahl zwischen zahlreichen verfügbaren Namen. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass Ihr Wunschname bereits mit der Endung .com oder anderen gängigen Domainendungen vergeben ist.
Dank ihrer Vielseitigkeit können Sie mit einer .cx-Domain in mehreren Märkten aktiv sein. Noch besser: Sie eignet sich für verschiedene Branchen, von Technologie und Kryptowährung bis hin zu Marketing.