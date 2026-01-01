Was ist eine .band-Domain?

Egal ob Sie Konzerte bewerben, neue Songs veröffentlichen oder Einblicke hinter die Kulissen gewähren – eine .band-Domain verleiht Ihrer Website eine einprägsame, musikzentrierte Identität, die bei alten wie neuen Fans sofort Anklang findet.

Neben der Möglichkeit, Ihre Musik zu teilen, eignet sich diese Domain auch perfekt für Ticketverkaufsseiten und sogar für Communities, die sich um Musikgenres, Instrumente oder darstellende Kunst drehen.