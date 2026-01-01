Bringen Sie Ihre Leute mit einer .group-Domain zusammen.
27,99 €75 % SPAREN6,99 € /im 1. Jahr
Eine .group-Domain ist ideal für Teams, Communities, Kooperationsmarken und andere kollaborative Projekte und hebt Sie von der Masse ab. Sie ist kurz, einprägsam und perfekt darauf ausgelegt, Menschen zusammenzubringen.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Für Teams entwickelt, für Verbindungen geschaffen
Eine .group-Domain ist für kollaborative Projekte konzipiert. Sie signalisiert einen gemeinsamen Zweck und ist daher ideal für Projekte oder Marken, die auf dem Zusammenkommen von Menschen basieren.
Von Foren bis zu Arbeitsgruppen, von sozialen Anliegen bis zu gemeinsamen Marken – die Domainendung .group erweckt Ihre gemeinsame Vision zum Leben mit einem Namen, der sagt: „Wir sitzen alle im selben Boot.“
Präsentiere dein .group-Projekt selbstbewusst
Ob für Ihre Hauptwebsite, einen privaten Mitgliederbereich oder ein spezielles Projekt – eine .group-Domain ist flexibel und professionell, ganz gleich, wie Sie sie einsetzen.
Sichern Sie sich Ihre Wunschdomain (.group), bevor sie jemand anderes ergattert. Mit Hostinger geht das schnell, einfach und dank unserer zuverlässigen Domain-Verwaltungstools.