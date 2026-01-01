Für Teams entwickelt, für Verbindungen geschaffen

Eine .group-Domain ist für kollaborative Projekte konzipiert. Sie signalisiert einen gemeinsamen Zweck und ist daher ideal für Projekte oder Marken, die auf dem Zusammenkommen von Menschen basieren.

Von Foren bis zu Arbeitsgruppen, von sozialen Anliegen bis zu gemeinsamen Marken – die Domainendung .group erweckt Ihre gemeinsame Vision zum Leben mit einem Namen, der sagt: „Wir sitzen alle im selben Boot.“