Sichern Sie sich die Aufmerksamkeit mit einer .news-Domain
35,99 €83 % SPAREN5,99 € /im 1. Jahr
Eine .news-Domain ist wie ein Gütesiegel, das Ihren Lesern signalisiert, dass sie glaubwürdige und aktuelle Informationen erwarten können. Die Verwendung dieser Domain in Ihrer Website-URL stärkt Ihre Glaubwürdigkeit und kann Ihnen letztendlich zu mehr Klicks verhelfen.
Verleihen Sie Ihrer Website mit einem Domainnamen, der Fachkompetenz ausstrahlt, ein starkes Branding.
.news ist direkt, einprägsam und zielgerichtet. Es signalisiert Relevanz und Zuverlässigkeit, was dazu beiträgt, sofortiges Vertrauen bei Ihrer Zielgruppe aufzubauen und die Interaktion zu steigern.
Da .com-Domains eine größere Verfügbarkeit als generische Top-Level-Domains (TLDs) bieten, können Sie einen Domainnamen erhalten, der genau zur Marke oder zum thematischen Schwerpunkt Ihrer Publikation passt.
Von Blogs bis hin zu Newslettern – mit .news liefern Sie zeitkritische Inhalte.
Journalisten, Medien-Startups und digitale Verlage können .news nutzen, um eine professionelle, spezialisierte Plattform für Echtzeitberichterstattung und Kommentare aufzubauen.
Nischenblogger, unabhängige Autoren und Interessengruppen können sich eine .news-Domain sichern, um ihre Expertise in ihrem spezifischen Fachgebiet oder Thema zu signalisieren.
Angesichts des starken Wettbewerbs um eine erstklassige Online-Präsenz könnte Ihre Wunschdomain mit der Endung .news schon bald vergeben sein. Handeln Sie jetzt und sichern Sie sich Ihre ideale .news-Domain, bevor es jemand anderes tut.