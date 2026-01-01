Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Erkunden

Gestalte eine erfolgreiche Zukunft mit einer .school-Domain

39,99  €85 % SPAREN
5,99  € /im 1. Jahr

Eine .school-Domain rückt Ihre Bildungsmarke in den Vordergrund und macht es Schülern, Eltern und Lernenden leicht, jederzeit und überall mit Ihnen in Kontakt zu treten.

.school
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Wo das Lernen online beginnt

Mit der .school-Domain spiegelt Ihre digitale Präsenz Ihre Bildungsmission wider – klar, glaubwürdig und zielgerichtet. Die Kombination der Top-Level-Domain (TLD) mit Ihrem gewünschten Domainnamen signalisiert Ihr Engagement im Bildungsbereich und erleichtert es Ihrer Zielgruppe, Ihr Angebot zu erkennen.
Eine .school-Domain eignet sich für alle Bildungsstufen und Fächer – egal ob Sie ein Portal für Schüler, Dozentenprofile, akademische Kalender oder Ähnliches einrichten. Wenn Sie die Förderung von Talenten in den Mittelpunkt stellen möchten, wählen Sie eine Domain, die dieses Ziel vom ersten Klick an widerspiegelt.
.school-Domain

Eine digitale Adresse, die zu jedem Fachgebiet passt

Eine .school-Domain ist eine flexible Endung für Pädagogen aller Art – sie ist nicht auf traditionelle Bildungseinrichtungen beschränkt. Mit einer .school-Domain zeigen Sie der Welt, dass Sie mehr als nur Inhalte anbieten, sondern wertvollen und zielgerichteten Unterricht.
Über den Unterricht hinaus eignet sich .school ideal für innovative Bildungs-Startups, außerschulische Programme, Nachmittagskurse und Lernzentren. Es bietet eine klare und relevante Branding-Möglichkeit, die Sie im Bildungsbereich hervorhebt.
Sie suchen noch nach dem perfekten Namen für Ihre Website? Mit einer .school-Domain bleiben Sie einfach und einprägsam. Nutzen Sie Ihren Namen, Ihr Schulfach oder ein einzigartiges Markenkonzept für einen kurzen, leicht zu teilenden Domainnamen. Beliebte Optionen sind schnell vergriffen, sichern Sie sich also Ihre, solange sie noch verfügbar ist.
.school-Domain

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.art

.blog

.click

.cloud

.co

.com

.de

.eu

.fun

.gg

.org

.pro

.sbs

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.