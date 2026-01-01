Wo das Lernen online beginnt

Mit der .school-Domain spiegelt Ihre digitale Präsenz Ihre Bildungsmission wider – klar, glaubwürdig und zielgerichtet. Die Kombination der Top-Level-Domain (TLD) mit Ihrem gewünschten Domainnamen signalisiert Ihr Engagement im Bildungsbereich und erleichtert es Ihrer Zielgruppe, Ihr Angebot zu erkennen.

Eine .school-Domain eignet sich für alle Bildungsstufen und Fächer – egal ob Sie ein Portal für Schüler, Dozentenprofile, akademische Kalender oder Ähnliches einrichten. Wenn Sie die Förderung von Talenten in den Mittelpunkt stellen möchten, wählen Sie eine Domain, die dieses Ziel vom ersten Klick an widerspiegelt.