Was bedeutet eine .click-Domain?

.click ist eine Domain, die zum Handeln anregt und potenzielle Kunden der Conversion einen Schritt näher bringt. Vom Auffinden Ihrer Inhalte bei Google bis zum Kauf über Ihre Website – jeder Schritt beginnt mit einem Klick.
Wenn Sie mehr Leser für Ihre Blogbeiträge gewinnen oder Ihre E-Commerce-Umsätze steigern möchten, registrieren Sie noch heute eine .click-Domain und machen Sie jeden Klick zu einem Erfolg.
Warum sollte man eine .click-Domain registrieren?

  • Einprägsam und handlungsorientiert, ideal für Call-to-Action-Websites
  • Für alle zugänglich, ohne Registrierungsbeschränkungen
  • Ideal für Landingpages, Marketingkampagnen und Kurzlinks
  • Günstig und weit verbreitet im Vergleich zu Premium-Domains
  • Leicht zu merken, steigert Engagement und Klickraten.
