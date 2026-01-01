Steigern Sie Ihre Klickrate mit einer .click-Domain.
CHF 9.6983 % SPARENCHF 1.69 /im 1. Jahr
Gewinnen und konvertieren Sie Leads mit einer Domain, die Interaktion fördert.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was bedeutet eine .click-Domain?
.click ist eine Domain, die zum Handeln anregt und potenzielle Kunden der Conversion einen Schritt näher bringt. Vom Auffinden Ihrer Inhalte bei Google bis zum Kauf über Ihre Website – jeder Schritt beginnt mit einem Klick.
Wenn Sie mehr Leser für Ihre Blogbeiträge gewinnen oder Ihre E-Commerce-Umsätze steigern möchten, registrieren Sie noch heute eine .click-Domain und machen Sie jeden Klick zu einem Erfolg.
Warum sollte man eine .click-Domain registrieren?
- Einprägsam und handlungsorientiert, ideal für Call-to-Action-Websites
- Für alle zugänglich, ohne Registrierungsbeschränkungen
- Ideal für Landingpages, Marketingkampagnen und Kurzlinks
- Günstig und weit verbreitet im Vergleich zu Premium-Domains
- Leicht zu merken, steigert Engagement und Klickraten.