Stärken Sie Ihre Online-Präsenz mit einer .computer-Domain.
Bieten Sie technischen Support an oder verkaufen Sie Hardware? Eine .computer-Domain signalisiert Ihren Besuchern, dass Sie ihre Sprache sprechen.
Was ist eine .computer-Domäne?
Eine .computer-Domain ist speziell für technologieorientierte Websites konzipiert. Sie ist eine aussagekräftige und beschreibende Domainendung, ideal für Unternehmen, Blogs, Bildungseinrichtungen oder Fachleute aus den Bereichen IT, Hardware oder Informatik.
Machen Sie Ihre Expertise deutlich und helfen Sie Besuchern, Ihren Inhalten zu vertrauen und Sie schneller zu finden.
Warum eine .computer-Domain wählen?
- Schon der Name Ihrer Website signalisiert Nutzern, dass es um Computer geht.
- Ideal für Reparaturwerkstätten, Informatiklehrer und Support-Teams.
- Optimal für Branding und SEO. Ihre Domain passt sich den Suchanfragen Ihrer Zielgruppe an.
Verzichten Sie auf generische Namen und registrieren Sie eine .computer-Domain – zeigen Sie den Leuten, worum es Ihnen geht, und sichern Sie sich stolz Ihre Nische.
Steigern Sie Ihren Arbeitsspeicher noch heute mit einer .computer-Domain.
Domaininformationen für .computer
TLD
.computer
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja