Mit einer .co-Domain Wiedererkennungswert schaffen
Mit .co-Domains bei den großen Namen mitmischen
Ursprünglich für kolumbianische Websites verwendet, hat sich .co zu einer der meistgefragten Domainendungen in der Unternehmenswelt entwickelt. Twitter, Apple und Google haben alle .co-Domainendungen eingeführt, und jetzt sind Sie an der Reihe, sich mit dieser generischen Top-Level-Domain einen Namen im Internet zu machen.
Kein Interesse am Unternehmerdasein? Die Buchstaben „co” können alles sein – von Community und Konzert bis hin zu kreativen Domain-Hacks wie ta.co und mar.co. Bei dieser Domain-Endung sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Warum eine .co-Domain registrieren?
Sie sind auf der Suche nach einem einprägsamen Domainnamen, aber die .com-Version ist bereits vergeben? Mit dieser TLD haben Sie bessere Chancen, die Website-Domain Ihrer Träume zu bekommen.
.co Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
