Die .com-Domain ist eine der ursprünglichen Top-Level-Domains (TLD) im Domain Name System (DNS). Diese Domainendung steht für „commerce" (Handel), da die TLD .com ursprünglich nur für kommerzielle Organisationen gedacht war.

Mit der Entwicklung des Internets haben viele Menschen .com-Domains für alle möglichen Zwecke registriert. Heute nutzen über 50% der weltweiten Websites eine .com-Domain und E-Mail-Adresse.