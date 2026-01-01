So registrieren Sie eine .agency-Domain:

1. Scrollen Sie zu unserem Domain-Check und geben Sie Ihren gewünschten .agency-Domain-Namen ein, um dessen Verfügbarkeit zu prüfen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bestellen” und gehen Sie zur Kasse.

3. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum für die Domainregistrierung.

4. Erstellen Sie ein Konto, indem Sie eine E-Mail-Adresse eingeben oder sich mit einem Social-Media-Account anmelden.

5. Wählen Sie die Zahlungsmethode.

Als ICANN-akkreditierter Registrar bieten wir Ihnen nicht nur einen Domainregistrierungsservice, sondern auch WHOIS-Datenschutz und Zugang zu unserem freundlichen Kundenservice, der rund um die Uhr verfügbar ist.