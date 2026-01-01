Suivez ces étapes pour enregistrer un domaine .agency :

1. Faites défiler vers le haut jusqu’à notre outil de vérification de domaine et saisissez le nom de domaine .agency souhaité pour vérifier sa disponibilité.

2. Cliquez sur le bouton « Ajouter au panier » et procédez au paiement.

3. Sélectionnez la période d’enregistrement du domaine.

4. Créez un compte en saisissant une adresse e-mail ou en vous connectant via un compte de réseau social.

5. Sélectionnez le mode de paiement.

En tant que bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN, nous vous proposons non seulement un service d’enregistrement de domaine, mais aussi la protection de la confidentialité WHOIS et l’accès à notre équipe d’assistance client disponible 24 h/24 et 7 j/7.