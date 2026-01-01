Que signifie un domaine .live ?

Les domaines .live sont idéaux pour les chaînes de diffusion en direct, qu'il s'agisse de jeux vidéo, de cuisine ou de cours. Ils indiquent que votre contenu est diffusé en direct et en temps réel.

Enregistrez un domaine .live pour mettre en valeur votre passion et interagir avec votre public grâce à du contenu frais et en direct.