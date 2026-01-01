Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
Développez votre audience grâce à un domaine .live

35,99  €ÉCONOMISEZ 92 %
2,99  € /1ère année

Le nom de domaine idéal pour votre plateforme de streaming ou votre site de diffusion.

.live
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Un nom de domaine en .live gratuit pendant 12 mois avec le plan Business.

Domaine .live gratuit

Que signifie un domaine .live ?

Les domaines .live sont idéaux pour les chaînes de diffusion en direct, qu'il s'agisse de jeux vidéo, de cuisine ou de cours. Ils indiquent que votre contenu est diffusé en direct et en temps réel.
Enregistrez un domaine .live pour mettre en valeur votre passion et interagir avec votre public grâce à du contenu frais et en direct.
Domaine .live

Pourquoi choisir un domaine .live ?

  • Un domaine .live signale clairement à votre audience la diffusion de contenu en direct.
  • Parfait pour les plateformes de streaming de jeux vidéo, de cuisine, de tutoriels et bien plus encore.
  • Favorise la création d'une communauté et l'engagement autour de vos expériences en direct.
  • Mémorable et pertinent pour votre marque : idéal pour se connecter sur Twitch, YouTube et au-delà.
Pour les artistes et les musiciens, .live est l'outil marketing idéal pour mettre en valeur leurs talents, organiser des spectacles et des concerts, et se constituer un public important.
Domaine .live

