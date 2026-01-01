Lancez un projet audacieux avec un domaine .ventures
64,99 €ÉCONOMISEZ 82 %11,99 € /1ère année
Un domaine .ventures est conçu pour permettre aux startups, aux investisseurs et aux innovateurs de promouvoir leurs projets, de partager des idées commerciales ou de présenter leurs parcours entrepreneuriaux en ligne.
Pourquoi choisir un domaine .ventures ?
Positionnez votre site comme un espace de croissance, d'innovation et de vision d'avenir.
- Affirmez que votre site web représente une entreprise dynamique et tournée vers l'avenir.
- Séduisez les investisseurs, les partenaires ou les clients avec un nom de domaine qui inspire confiance.
- Démarquez-vous dans un secteur concurrentiel : utilisez une extension unique qui renforce l'identité de votre startup ou de votre entreprise.
- Idéal pour les fonds d'investissement, les incubateurs, les lancements de solutions SaaS ou les projets parallèles en phase de démarrage.
Qu'est-ce qu'un domaine .ventures ?
Un domaine .ventures est un domaine de premier niveau conçu pour les activités entrepreneuriales. Il est largement utilisé par les startups, les sociétés d'investissement, les accélérateurs et les innovateurs qui lancent un produit ou un service nouveau ou expérimental.
Que vous lanciez une entreprise, leviez des fonds ou présentiez de nouvelles idées, cette extension contribue à communiquer vos intentions, votre dynamisme et votre crédibilité. Elle indique aux visiteurs qu'ils pénètrent dans un lieu où il se passe quelque chose.
Démarrez en force avec un nom de domaine qui évoque l'innovation. Enregistrez votre domaine .ventures dès aujourd'hui et partagez votre prochaine idée révolutionnaire avec le monde entier.