Qu'est-ce qu'un domaine .style ?

Un domaine .style est idéal pour les sites web qui expriment une identité ou qui mettent l'accent sur l'apparence et l'ambiance.
Des influenceurs et stylistes aux détaillants de mode et créateurs de contenu, ce domaine offre une adresse web moderne et soignée, à l'image de votre énergie créative.
Pourquoi choisir un domaine .style ?

  • Idéal pour le e-commerce et les portfolios, et parfait pour les boutiques, les blogs ou les marques personnelles.
  • Facile à mémoriser et à associer à une marque, il vous offre un nom percutant, pertinent et attrayant pour votre public.
  • Démarquez-vous des .com. Choisissez un domaine qui correspond à votre niche et à votre personnalité.
Un domaine en .style indique à votre public que vous accordez de l'importance à la qualité et à l'esthétique, et attire les bonnes personnes vers vos produits.
Sécurisez votre domaine .style et offrez à votre marque la visibilité qu'elle mérite.
Informations de domaine pour .style

TLD
.style
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €

