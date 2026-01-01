Gagnez en visibilité auprès du public cible grâce à un domaine .cyou
Un tout nouveau domaine pour la nouvelle génération de créateurs férus de technologie.
Qu'est-ce qu'un domaine .cyou ?
Abréviation de « See You », l’extension de domaine .cyou est conçue pour les influenceurs et les directeurs artistiques des réseaux sociaux qui souhaitent gagner en visibilité en ligne. Que vous créiez des animations primées ou que vous diffusiez des vidéos en direct, vous pouvez compter sur .cyou pour être vu par le monde entier.
Enregistrez un nom de domaine .cyou dès aujourd'hui et augmentez la visibilité de votre contenu. Agissez vite : ce nouveau domaine de premier niveau gagne rapidement en popularité.
Pourquoi choisir un domaine .cyou ?
- Abréviation de « see you », idéale pour un public jeune et les marques créatives
- Ouvert à tous, sans restriction
- Ludique, moderne et facile à retenir pour les profils personnels et les réseaux sociaux
- Grande disponibilité, facilitant l'obtention de noms accrocheurs.