Domaine .restaurant

Réservez un emplacement pour votre .restaurant en ligne

Les domaines génériques comme le .com ne donnent que peu d'informations à votre public sur votre activité. Un domaine en .restaurant indique immédiatement que vous faites partie du secteur de la restauration, ce qui le rend idéal pour toute entreprise proposant des repas, que ce soit sur place ou en livraison.

Non seulement ce choix est pertinent et adapté à votre secteur d'activité, mais il augmente aussi vos chances d'obtenir le nom de domaine exact que vous souhaitez. Avec moins d'entreprises en concurrence pour les domaines en .restaurant, il est plus facile de réserver un nom mémorable qui corresponde à votre marque.