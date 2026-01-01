Soyez visible en ligne, remplissez vos tables hors ligne – choisissez .restaurant
69,99 €ÉCONOMISEZ 83 %11,99 € /1ère année
Un domaine .restaurant connecte instantanément votre entreprise au secteur de la restauration. Facilitez la tâche à vos clients pour qu'ils découvrent votre menu, réservent une table ou passent commande.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Réservez un emplacement pour votre .restaurant en ligne
Les domaines génériques comme le .com ne donnent que peu d'informations à votre public sur votre activité. Un domaine en .restaurant indique immédiatement que vous faites partie du secteur de la restauration, ce qui le rend idéal pour toute entreprise proposant des repas, que ce soit sur place ou en livraison.
Non seulement ce choix est pertinent et adapté à votre secteur d'activité, mais il augmente aussi vos chances d'obtenir le nom de domaine exact que vous souhaitez. Avec moins d'entreprises en concurrence pour les domaines en .restaurant, il est plus facile de réserver un nom mémorable qui corresponde à votre marque.
Votre restaurant, votre marque
Que vous gériez un restaurant gastronomique, une franchise de restauration rapide ou un établissement de quartier très apprécié, cette extension de domaine (TLD) facilite la recherche de votre site web. Plus besoin de longues explications : votre nom de domaine parle de lui-même. Cette clarté augmente vos chances d’apparaître dans les résultats de recherche locaux pour les requêtes liées à la restauration, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes de découvrir votre marque de manière naturelle.
Lorsque votre URL correspond à votre activité, les visiteurs sont plus susceptibles de s'en souvenir et d'y revenir. Qu'il s'agisse d'une page de réservation, d'un menu en ligne ou d'un système de commande complet, l'extension de domaine confirme les attentes de votre public. De plus, elle est du plus bel effet sur les supports de communication tels que les enseignes, les emballages, les réseaux sociaux et les menus.
En définitive, un domaine .restaurant prouve que vous n'êtes pas une entreprise comme les autres sur Internet. Il confère à votre marque une image professionnelle, particulièrement utile pour promouvoir votre activité via la publicité, les réseaux sociaux ou les applications de livraison.