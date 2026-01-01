Que signifie un domaine .run ?

L'extension de domaine .run a été créée pour offrir aux coureurs, aux clubs et aux événements un espace en ligne qui leur soit dédié. Elle indique immédiatement aux visiteurs que votre site traite de la course à pied, des compétitions, de l'entraînement ou d'un mode de vie actif.

Les organisateurs de marathons, les clubs de course à pied et les entraîneurs personnels utilisent tous l'extension .run pour présenter leurs activités. Vous trouverez des sites web en .run pour tout, des inscriptions aux courses et des rencontres de clubs aux blogs de fitness, aux services de coaching et aux boutiques d'équipement de course.