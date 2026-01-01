Démarrez sur les chapeaux de roue avec un domaine .run
Un domaine .run est conçu pour les organisateurs de courses, les clubs de course à pied ou les marques de fitness qui font la promotion d'événements et d'équipements.
Que signifie un domaine .run ?
L'extension de domaine .run a été créée pour offrir aux coureurs, aux clubs et aux événements un espace en ligne qui leur soit dédié. Elle indique immédiatement aux visiteurs que votre site traite de la course à pied, des compétitions, de l'entraînement ou d'un mode de vie actif.
Les organisateurs de marathons, les clubs de course à pied et les entraîneurs personnels utilisent tous l'extension .run pour présenter leurs activités. Vous trouverez des sites web en .run pour tout, des inscriptions aux courses et des rencontres de clubs aux blogs de fitness, aux services de coaching et aux boutiques d'équipement de course.
Pourquoi utiliser un nom de domaine .run ?
Un domaine en .run indique d'emblée que vous faites partie de la communauté des coureurs. Cette reconnaissance contribue à instaurer la confiance et un sentiment d'appartenance à une communauté dès l'arrivée des visiteurs sur votre site.
L'extension .run est courte, pertinente et facile à retenir : idéale pour le branding. De plus, étant plus récente, elle vous offre davantage de chances de réserver le nom exact que vous souhaitez, sans restriction particulière quant aux personnes pouvant l'enregistrer.
