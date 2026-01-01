Votre site web, votre équipe, votre façon de faire

L'extension .team est idéale pour les organisations sportives, les services commerciaux, les agences, les groupes de projet, les équipes d'esport, et même les familles ou les communautés de fans.

Si votre projet implique une collaboration, des valeurs partagées ou un effort collectif, un domaine .team indique clairement que vous travaillez comme une seule et même équipe.