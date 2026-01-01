Rassemblez vos collaborateurs grâce à un domaine .team
Un domaine .team est idéal pour les groupes sportifs, les entreprises ou les projets qui souhaitent promouvoir la collaboration et les mises à jour.
Votre site web, votre équipe, votre façon de faire
L'extension .team est idéale pour les organisations sportives, les services commerciaux, les agences, les groupes de projet, les équipes d'esport, et même les familles ou les communautés de fans.
Si votre projet implique une collaboration, des valeurs partagées ou un effort collectif, un domaine .team indique clairement que vous travaillez comme une seule et même équipe.
Pourquoi enregistrer un nom de domaine .team ?
Un domaine .team permet à votre groupe de se démarquer tout en maintenant la cohésion. Il renforce la crédibilité, crée un sentiment d'unité et indique clairement aux visiteurs ce qu'ils peuvent attendre : un collectif derrière le contenu ou les services.
C'est également un excellent choix pour les portails internes, les microsites de recrutement ou les initiatives de cohésion d'équipe au sein des entreprises. Et comme il est accessible à tous, son utilisation est libre.
Vous avez une équipe qui mérite d'être mise en lumière ? Enregistrez votre domaine .team dès aujourd'hui et faites connaître votre groupe.