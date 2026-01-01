Restez connecté avec un domaine .net.in
9,99 €ÉCONOMISEZ 30 %6,99 € /1ère année
Un domaine fiable pour les technologies, les réseaux et les services numériques à travers l'Inde.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Pourquoi enregistrer un domaine .net.in ?
Donnez à votre présence numérique une identité professionnelle et locale.
- Touchez vos clients, utilisateurs ou partenaires partout en Inde grâce à un nom de domaine de confiance.
- Mettez en avant votre expertise technique : idéal pour les FAI, les prestataires informatiques, les développeurs et les services d’infrastructure.
- Améliorez votre visibilité dans les résultats de recherche locaux grâce à une extension spécifique à l’Inde.
- Affirmez votre marque en Inde sans avoir à rivaliser pour des domaines internationaux comme le .com.
Qu'est-ce qu'un domaine .net.in ?
Un domaine .net.in est une extension nationale destinée aux entreprises et aux professionnels en Inde, notamment dans les secteurs des technologies, des réseaux et des infrastructures de services. Il associe la dimension technique du .net à la pertinence géographique du .in.
Que vous construisiez une plateforme numérique, proposiez des services en ligne ou gériez une entreprise en réseau, .net.in vous aide à vous connecter avec des utilisateurs qui apprécient la pertinence locale et une infrastructure fiable.
Renforcer la présence dans l’espace numérique indien.