Mettez votre mission en ligne avec un domaine .org.in
Un domaine .org.in confère à votre cause une identité crédible et spécifique au pays.
Pourquoi choisir un domaine .org.in ?
Renforcez votre présence en ligne avec un nom de domaine qui exprime votre objectif et votre ancrage territorial.
- Gagnez la confiance du public : indiquez clairement que vous êtes une association, une ONG ou un organisme à but non lucratif basé en Inde et doté d’une mission précise.
- Établissez des liens plus efficaces avec les donateurs, les bénévoles et les bénéficiaires à travers l’Inde.
- Améliorez votre référencement pour les utilisateurs recherchant des causes locales ou des services de soutien.
- Utilisez un nom de domaine qui reflète votre engagement envers le service, la transparence et l’impact.
Qu'est-ce qu'un domaine .org.in ?
Un domaine .org.in est une extension nationale destinée aux organisations opérant en Inde. Il est principalement utilisé par les associations à but non lucratif, les ONG, les établissements d'enseignement et les groupes communautaires souhaitant établir une forte présence locale.
Cette extension vous permet de différencier votre site des domaines commerciaux tout en clarifiant votre objectif pour les utilisateurs et les moteurs de recherche. Avec .org.in, vous développez votre notoriété, la confiance de vos utilisateurs et votre visibilité, en toute liberté.
Affirmez vos objectifs avec un nom de domaine qui représente votre travail et vos origines.