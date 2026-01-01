Bâtissez votre crédibilité dès la première rencontre en ligne.

Un domaine en .training atteste instantanément de votre expertise et vous positionne comme une référence de confiance dans votre secteur. L'utilisation de cette extension dans votre adresse web pose les fondements de votre image professionnelle.

Que vous proposiez des certifications, des ateliers ou des cours en ligne, un domaine .training indique clairement l'objectif de votre site, permettant ainsi aux clients potentiels et aux apprenants de comprendre facilement ce que vous offrez.