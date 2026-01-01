Qu'est-ce qu'un domaine .pub ?

Grâce à son lien avec les rassemblements sociaux et les espaces communautaires, un domaine .pub est parfait pour les sites web axés sur la vie nocturne, les événements, la musique et tout ce qui évoque le plaisir.

C'est aussi l'abréviation de « publication », ce qui fait de cette extension de domaine un excellent choix pour les blogs, les magazines et les médias. C'est une façon ludique et facile à retenir de représenter toute plateforme axée sur l'édition ou le contenu.