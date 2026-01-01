Que signifie un domaine .zone ?

L'extension .zone est idéale pour les forums, les centres d'aide, les portfolios créatifs, les plateformes d'apprentissage, les environnements de développement isolés, les ressources de bien-être ou tout site web construit autour d'un thème ou d'un public central.

Il convient également aux pages de destination, aux outils internes ou aux espaces de marque qui soutiennent une entreprise de plus grande envergure.