Créez votre propre espace avec un domaine .zone

Un domaine .zone est conçu pour permettre aux communautés, aux plateformes de ressources ou aux centres d'intérêt de niche de se tailler leur propre espace en ligne.

.zone
Que signifie un domaine .zone ?

L'extension .zone est idéale pour les forums, les centres d'aide, les portfolios créatifs, les plateformes d'apprentissage, les environnements de développement isolés, les ressources de bien-être ou tout site web construit autour d'un thème ou d'un public central.
Il convient également aux pages de destination, aux outils internes ou aux espaces de marque qui soutiennent une entreprise de plus grande envergure.
Pourquoi utiliser un nom de domaine en .zone ?

Un domaine .zone confère à votre site clarté et orientation. Il indique aux utilisateurs ce qu'ils peuvent attendre : un espace ciblé, une expérience personnalisée ou une ressource dédiée, et non un simple site générique.
Il est court, personnalisable et disponible – idéal pour les projets qui nécessitent une identité numérique forte et sans distractions.
Affirmez votre style de vie. Enregistrez votre domaine .zone dès aujourd'hui et créez-vous un espace qui vous est entièrement dédié.
