La clé de votre succès au Pakistan : un domaine .pk
52,99 € /1ère année
Investissez dans un domaine .pk et boostez votre croissance au Pakistan grâce à une adresse web fiable et crédible.
Qu'est-ce qu'un domaine .pk ?
Un domaine .pk est un domaine de premier niveau national (ccTLD) pour le Pakistan, un marché vaste et en pleine croissance. Posséder votre propre domaine .pk vous permettra de faire bonne impression auprès des Pakistanais et de démontrer l'engagement de votre entreprise sur ce marché. Vous bénéficierez également d'un meilleur référencement local, car l'extension .pk indique à Google que votre site web est basé au Pakistan.
Pourquoi enregistrer un domaine .pk ?
- Montrez votre engagement envers le marché pakistanais, quel que soit votre secteur d'activité.
- Instaurez la confiance et la crédibilité auprès du public local.
- Réservez votre domaine .pk avant que vos concurrents ou revendeurs ne s'en emparent.
- Évitez de payer des prix exorbitants plus tard en vous enregistrant dès maintenant.